Ашхабад, 20 августа 2019, 19:06 — REGNUM
Копилка сборной Туркмении по легкой атлетике на днях пополнилась еще одной золотой медалью, пишет «Туркменистан сегодня».
Одному из туркменских спортсменов удалось заполучить первое место на международном легкоатлетическом турнире «Открытый Кубок Узбекистана», проходившем в узбекской столице.
Студент Туркменского государственного института физкультуры и спорта Шакирджан Дурдыев завоевал золотую медаль, преодолев 10-километровую дистанцию за 32 минуты 34 секунды.