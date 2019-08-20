Минск, , 15:42 — REGNUM

Главным тренером сборной Белоруссии по хоккею назначен наставник клуба «Юность-Минск» Михаил Захаров. Об этом 20 августа сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

За назначение Захарова на пост главного тренера команды проголосовали члены исполкома ФХБ по рекомендации тренерского совета.

Напомним, ранее главным тренером хоккейной сборной Белоруссии был Андрей Сидоренко, который покинул пост по истечении срока контракта.

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