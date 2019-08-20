Рим, , 15:23 — REGNUM

Защитник лондонского «Челси» Давиде Дзаппакоста перейдёт в итальянскую «Рому». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Отмечается, что клубы договорились об аренде футболиста на один сезон. Дзаппакоста должен пройти медицинское обследование в римском клубе.

Напомним, Дзаппакоста выступает за «Челси» с 2017 года. До этого он защищал цвета таких клубов, как за «Торино», «Аталанта» и «Авеллино».

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