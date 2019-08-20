Москва, , 15:10 — REGNUM

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Смертин назначен советником президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом 20 августа сообщается на сайте организации.

Отмечается, что Смертин продолжит исполнять функции офицера РФС по борьбе с дискриминациями в футболе.

Кроме того сообщается, что спортивным директором РФС назначен Андрей Лексаков, ранее бывший техническим директором.

Напомним, Смертин играл за сборную России с 1998 по 2006 год и был её капитаном. Кроме того, он выступал за такие клубы, как московский «Локомотив», лондонский «Челси», «Бордо» и другие.

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