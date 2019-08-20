Москва, , 14:20 — REGNUM

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) объявил о подписании контракта с актером Станиславом Ярушиным. Об этом 20 августа сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что 38-летний Ярушин играет на позиции нападающего и является воспитанником челябинской школы хоккея. Подробности соглашения не сообщаются.

Новичок прошел медицинский осмотр в клубе и подписал контракт. Кроме того, он получил свитер «Динамо» из рук генерального менеджера клуба Виктора Меркулова.

Напомним, Ярушин наиболее известен по сериалу «Универ», а также по выступлениям в КВН за команды «Уездный город» и «Лица уральской национальности».

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