Ньон, Швейцария, , 14:02 — REGNUM

Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Фернандесом назначена на первый матч между «Брагой» и «Спартаком» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Об этом 20 августа сообщается на сайте УЕФА.

Помощниками главного арбитра будут лайнсмены Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо. Четвертым рефери назначен Пабло Гонсалес Фуэртес.

Матч «Брага» — «Спартак» пройдёт 22 августа в Португалии. Ответная игра состоится 29 августа в Москве.

Напомним, в предыдущем раунде «Спартак» по сумме двух матчей обыграл швейцарский «Тун». Первый матч завершился победой красно-белых — 3:2. В ответной игре «Спартак» победил со счётом 2:1.

Читайте также: «Спартак» смог победить «Тун» и выйти в плей-офф квалификации Лиги Европы