Тамбов, , 13:56 — REGNUM

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».

Отмечается, что спортсменке стало плохо во время тренировки. Во время подготовки к очередным соревнованиям она вышла на пробежку, однако ей стало плохо, она упала, а прибывшие врачи не смогли её спасти.

Плавунова с детства занималась лёгкой атлетикой и выступала на соревнованиях по бегу с барьерами. Она была многократной чемпионкой Тамбовской области, а также призёром Центрального федерального округа.

В июле на чемпионате России она выполнила норматив кандидата в мастера спорта.