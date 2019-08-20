Москва, , 13:49 — REGNUM

Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов получил разрыв крестообразных связок колена. Об этом 20 августа сообщается на сайте клуба.

Ефремов прошёл обследование, которое выявило у него разрыв двух связок правого коленного сустава — медиальной и передней крестообразной. Таким образом, он выбыл на длительный срок.

Напомним, Ефремов получил травму на 22-й минуте со «Спартаком» в столкновении с защитником красно-белых Самуэлем Жиго. Его заменил японский форвард Такума Нисимура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» обыграл ЦСКА в матче шестого тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «Спартака» дубль оформил Жиго.

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