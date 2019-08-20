Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM

Чемпионки России по гребле на байдарках и каноэ из Ростова-на-Дону Александра Б. и Елизавета С. обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой о помощи. В открытом письме спортсменки указали на то, что министерство по физической культуре и спорту региона отказывается решить финансовый вопрос участия ростовского экипажа в чемпионате Европы, который пройдёт во Франции.

«В таких условиях и с таким региональным руководством в области физической культуры и спорта мы не видим перспектив продолжения своей спортивной профессиональной деятельности в Ростовской области, как и многие другие, в том числе несовершеннолетние, начинающие спортсмены, которые только на словах министра [Самвела] Аракеляна получают поддержку, а на деле массово стремятся перейти выступать за другие регионы», — говорится в письме.

Право защищать цвета российского триколора во Франции ростовчанки получили после победы в марафонской дисциплине чемпионата России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ.

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