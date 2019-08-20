Москва, , 13:16 — REGNUM

Российский футбольный союз (РФС) оставил в силе наказание Сергею Игнашевичу за то, что он исполнял обязанности главного тренера московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что заседание Апелляционного комитета РФС состоялось 19 августа. На нем было решено оставить в силе наказание для Игнашевича, который является старшим тренером «Торпедо».

Напомним, ранее Игнашевич был оштрафован на 100 тыс. рублей за «систематическое и демонстративное фактическое исполнение специалистом обязанностей главного тренера». Кроме того, «Торпедо» было оштрафовано на 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичному наказанию подверглись казанский «Рубин» и тренер Роман Шаронов.

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