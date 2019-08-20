Ростов-на-Дону, , 12:40 — REGNUM

Советский футболист, игравший в своё время на позиции нападающего в краснодарском клубе «Кубань» и ростовском СКА, Владимир Обедзинский дал оценку игре полузащитника грозненского «Ахмата» Денису Глушакову.

«Пока Глушаков в «Ахмате», плюса для грозненской команды не будет. Он уже не полусбитый, а полностью сбитый лётчик. Пора ему в Миллерово возвращаться. Он покажет себя, только если начнёт бегать. А бегать он начнёт, только если хорошенько его подстегнуть. В своём нынешнем состоянии играть на классе Глушаков может только на позиции заднего защитника, тогда как в полузащите нужны футболисты моторные и злые», — цитирует собеседника портал «Евро-Футбол.Ру».

ИА REGNUM напоминает, что Денис Глушаков стал игроком «Ахмата» в конце июня 2019 года. Контракт заключён по схеме «1+1». С 2013 по 2019 год футболист играл за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России сезона 2016/17 и выиграл Суперкубок России.