Нью-Йорк, США, , 12:36 — REGNUM

Российская теннисистка Валерия Савиных одержала победу над представительницей Румынии Патрисией-Марией Циг в квалификации Открытого чемпионата США. Встреча, продолжавшаяся составила 2 часа 45 минут, завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Савиных три раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, девять ошибок на подаче и семь брейков.

По ходу матча Савиных проигрывала со счётом 4:6, 0:4, однако сумела переломить ход встречи и выйти во второй раунд квалификации US Open, где сыграет с голландской теннисисткой Рихел Хогенкамп.

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