Самара, , 12:32 — REGNUM

Фестиваль Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева пройдет 30 августа в Самаре, 20 августа сообщает Sgpress.ru.

Samara Open это ежегодный турнир по уличному баскетболу (3×3), который проводится в память самарского тренера Юрия Павловича Тюленева.

По сообщению организаторов, в этом году ожидается, что соревнования будут самыми массовыми по количеству участников и самыми масштабными по развлекательной программе.

250 команд из разных регионов России встретятся на 23 спортивных площадках.

«Впервые матчи пройдут в категории «элит». Выступят приглашенные топ-команды из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана и России», — сообщают организаторы соревнований.

В рамках турнира пройдет также «Матч звезд», в котором примут участие известные артисты, политики и общественные деятели.

«Для участников и гостей спортивного праздника будет работать зона «Баскет-ГТО». Посетители, выполнив задания, смогут заработать баллы и обменять их на сувениры. Также пройдут конкурсы по броскам сверху и дальним броскам, шоу летающих баскетболистов, DJ-сет», — оповещают жителей города организаторы соревнований.

Почетными гостями Samara Open в этом году станут олимпийские чемпионы по баскетболу Валерий Тихоненко, Евгений Гомельский, Вальдемарас Хомичус, Игорс Миглиниекс, Иван Едешко, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года Ольга Артешина, чемпион Европы Петр Самойленко, ветеран куйбышевского «Строителя» Игорь Бочкарев.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет 1 млн рублей.

Напомним также, что самарский тренер Юрий Павлович Тюленев воспитал олимпийскую чемпионку Ольга Суханову, 20 мастеров спорта и 33 кандидата в мастера спорта.