Джакарта, , 12:26 — REGNUM

Председатель индонезийского олимпийского комитета Эрик Тохир заявил, что Индонезия разместит своих спортсменов в трех центрах на Играх Юго-Восточной Азии 2019 года, которые пройдут на Филиппинах, сообщает информационное агентство Antara.

«Нравится нам это или нет, но мы должны разместить наших спортсменов в трех центрах, потому что расстояние между местами соревнований очень велико. Таким образом, невозможно разместить базу индонезийских спортсменов только в Маниле», — заявил Эрик Тохир в Джакарте, добавив, что еще две спортивные базы будут созданы в Субике и Кларке.

По словам председателя олимпийского комитета, разделение спортивных баз позволит сократить расходы перевозку спортсменов.

Напомним, Игры Юго-Восточной Азии 2019 года официально стартуют 30 ноября 2019 года и завершатся 11 декабря. Спортивное мероприятие сообщества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будет включать 56 видов спорта. По оценкам, 8 750 спортсменов из 11 стран поборются за золотые, серебряные и бронзовые медали.