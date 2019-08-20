Нью-Йорк, США, , 12:22 — REGNUM

Американская теннисистка Аманда Анисимова отказалась от участия в Открытом чемпионате США — US Open. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что причиной такого решения стала смерть её отца и тренера — Константина Анисимова.

В настоящее время Анисимова является 24-й ракеткой мира. В 2017 году она выиграла юниорский US Open. Также в её активе победа на турнире в Боготе (Колумбия).

Напомним, US Open состоится в период с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака.

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