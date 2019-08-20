Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM

XVII турнир по боксу памяти героя атомного крейсера «Курск» Сергея Калинина прошел в станице Багаевская Ростовской области, 20 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

На родину подводника прибыли 270 боксеров, которые представили более 30 команд из разных городов России.

В активе команды Ростова-на-Дону оказалось 14 наград: семь наград высшей пробы и семь серебряных. Таким образом, ростовские спортсмены заняли первое место в неофициальном командном зачете.

Вторую ступень пьедестала заняла команда Краснодара, которая выиграла шесть золотых и восемь серебряных наград.

Хозяева турнира, спортсмены из станицы Багаевской, оказались на третьем месте с 11 медалями (пять золотых и шесть серебряных).

По словам старшего тренера отделения бокса Багаевской ДЮСШ Виктора Галдина, турнир памяти Сергея Калинина, который стал уже традиционным, это не просто соревнования.

«Это — живое напоминание, что понятия честь, доблесть, героизм — не пустые слова. И юноши, и девушки, выходящие на багаевский ринг, сражаются за титулы и медали. Каждый из них вдохновляется примером подвига Сергея Калинина и его боевых товарищей для того, чтобы в итоге стать не только сильным спортсменом, но и сильным духом человеком», — сказал он, награждая спортсменов.