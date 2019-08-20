Мадрид, , 11:16 — REGNUM

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди восстановился после травмы и начал тренироваться в общей группе. Об этом сообщает Marca.

У 24-летнего защитника была выявлена мышечная травма передней части правого бедра. Отмечается при этом, что он пока не готов участвовать в полных тренировочных занятиях.

Напомним, летом Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» за €48 млн. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до июня 2025 года.

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