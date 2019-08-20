Барселона, Испания, , 11:07 — REGNUM

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

У французского нападающего выявлено повреждение левого подколенного сухожилия. Травму он получил в матче первого тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1).

Отмечается, что сроки восстановления форварда составят около пяти недель. Таким образом, он пропустит матчи с «Бетисом», «Осасуной» и «Валенсией», а также не выйдет на поле в первой игре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, летом 2017 года Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за €125 млн. В сезоне 2018/19 22он сыграл в 29 матчах, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

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