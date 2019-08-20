Уинстон-Сейлем, США, , 10:56 — REGNUM

Британский теннисист Энди Маррей проиграл американцу Теннису Сандгрену в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 9 минут, завершилась со счётом 6:7 (8:10), 5:7.

Маррей шесть раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 6 ошибок на подаче и три брейка.

Во втором круге Сандгрен сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.

Напомним, в начале 2019 года Маррей перенёс операцию на бедре. С тех пор он продолжает набирать форму. Ранее он заявлял, что готов завершить карьеру, но затем изменил своё решение.

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