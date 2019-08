Сеул, , 10:57 — REGNUM

В столице Южной Кореи пройдет межкорейские соревнования по настольному теннису. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации Action for Korea United.

По данным источников, 8-й чемпионат по настольному теннису Korea Dream One Korea One World состоится 31 августа в спортивном комплексе Magog Leisure and Sports Center.

Известно, что в спортивном состязании примут участие 40 бывших граждан КНДР, 60 представителей клубов настольного тенниса и 20 иностранцев, включая студентов из США и Франции.

Чемпионат по настольному теннису проводиться южнокорейским филиалом Глобального фестиваля мира с 2013 года.

«Мы проводим ежегодные соревнования по настольному теннису между представителями Южной и Северной Кореи, чтобы укрепить дружеские отношения между нациями и продвигать мир на Корейском полуострове», — сообщили представители Action for Korea United.