Нижнекамск, Татария, , 10:37 — REGNUM

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Максимом Игнатовичем. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Отмечается, что 28-летний защитник прошёл просмотр в «Нефтехимике» и заключил контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.

В сезоне 2018/19 Игнатович играл за «Сибирь» и провёл 51 матч в регулярном чемпионате, забросив одну шайбу и отдав пять результативных передач.

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