Тбилиси, , 10:30 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов Грузии завоевали девять золотых медалей на «Всемирных играх полицейских и пожарных», передает 20 августа «Первый канал грузинского телевидения».

Грузию на соревнованиях представляли семь человек. Золотыми призёрами стали Георгий Чиковани, Илья Джадугишвили, Михаил Заркуа, Василь Миндорашвили, Тенгиз Эдилашвили, Белдухи Гавашелишвили и Адам Арканян.

Отметим, «Всемирные игры полицейских и пожарных» проходили с 8 по 18 августа в китайском городе Чэнду. В соревнованиях приняли полицейские и пожарные из 80 стран мира.