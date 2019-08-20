Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может перейти в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает TMW.

По информации издания, 23-летний аргентинский защитник близок к переходу в «Фиорентину». Ранее сообщалось, что он может перейти в «Сассуоло».

Напомним, Маммана является воспитанником аргентинского «Ривер Плейт», за который играл с 2014 по 2016 год. После этого он перешёл в «Лион», а в 2017 году его трансфер выкупил «Зенит».

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