Цюрих, Швейцария, , 09:27 — REGNUM

Международная федерация футбола (ФИФА) представила список претендентов на премию Пушкаша — награду, вручаемую за лучший гол года. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

В список номинантов на приз вошли Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Даниэль Жори («Дебрецен»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).

Кроме того, в список попали три представительницы женского футбола. Это Эми Родригес («Юта Роялс»), Аджара Нчут (сборная Камеруна) и Билли Симпсон.

Отмечается, что в число номинантов вошли авторы голов, забитых в с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года. Действующим обладателем приза является форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

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