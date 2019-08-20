Барселона, Испания, , 08:54 — REGNUM

«Барселона» готовит официальное предложение французскому клубу ПСЖ о переходе бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, «Барселона» готова арендовать форварда до конца сезона 2019/20 с правом последующего выкупа.

Отмечается, что руководство каталонского клуба хотело купить Неймара, включив в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо, но тот перешёл в «Баварию». Также был вариант с обменом Неймара на Усмана Дембеле.

Напомним, в начале августа Неймар заявил, что не хочет выступать за ПСЖ в новом сезоне чемпионата Франции. Главный тренер клуба Томас Тухель заявил, что бразилец пропустил два матча из-за травмы.

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