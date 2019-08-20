Нью-Йорк, США, 20 августа 2019, 08:28 — REGNUM
Российская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу над представительницей Италии Мартиной Тревизан в матче первого круга квалификации Открытого чемпионата США. Встреча, продолжавшаяся 1 час 5 минут, завершилась со счётом 6:0, 6:1.
Во втором круге Грачёва сыграет с австралийской теннисисткой Джейми Фурлис.
В другом матче Людмила Самсонова взяла верх над представительницей Латвии Дианой Марцинкевич. Матч продолжался 1 час 21 минуту, завершился со счётом 6:1, 6:4.
В следующем раунде Самсонова встретится с представительницей Черногории Данкой Ковичич.
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