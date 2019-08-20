Самара, , 08:25 — REGNUM

Комплексный служебно-спортивный зачет ГУ МВД России по Самарской области прошел в Самаре, 20 августа сообщает пресс-служба областного МВД России.

Стрельба в тире

В соревнованиях на первенство областного главка МВД по стрельбе из боевого оружия приняло участие более 100 сотрудников органов внутренних дел со всех служб и подразделений главка и территориальных ОВД.

По словам организаторов, команда от подразделения или службы состояла из двух человек, каждый из которых должен был выполнить 10 выстрелов с расстояния 100 метров из автомата Калашникова, после чего результат обоих участников суммировался.

«Победители отборочного этапа первенства примут участие в соревнованиях МВД России», — сообщили в ведомстве.