Нью-Йорк, США, , 08:03 — REGNUM

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над представительницей США Коко Вандевей в матче первого круга турнира в Бронксе (США). Встреча, продолжавшаяся 1 час 2 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:0.

Блинкова два раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. Её соперница допустила шесть ошибок на подаче и не реализовала ни одного брейка.

Во втором круге Блинкова сыграет с румынской теннисисткой Михаэлой Бузэрнэску.

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