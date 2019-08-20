Москва, , 07:53 — REGNUM

Московский ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Серджи Гомесом. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации издания, переход в ЦСКА не является единственным вариантом продолжения карьеры для 27-летнего игрока. Ранее им интересовались такие клубы, как «Аталанта», «Вальядолид» и «Валенсия», однако Гомес отказался от этих вариантов.

Отмечается, что «Севилья» рассчитывает получить за трансфер Гомеса не менее €5,4 млн.

В сезоне 2018/19 Гомес сыграл в 32 матчах чемпионата Испании, но не сумел отметиться результативными действиями.

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