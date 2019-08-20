Денвер, США, , 07:23 — REGNUM

Российский нападающий Валерий Ничушкин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с 24-летним форвардом контракт сроком на один год.

Ранее от услуг нападающего отказался «Даллас Старз». В сезоне-2018/19 Ничушкин набрал 10 (0+10) очков в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл один матч.

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