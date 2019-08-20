Улан-Удэ, , 05:42 — REGNUM

18 августа в Минске завершился чемпионат мира по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. Российские шахматисты завоевали девять медалей, из которых четыре — золотые.

Шахматы

Как сообщает портал «Гордость Бурятии», в числе победителей и шахматист из Бурятии Эрдэм Хубукшанов. Он стал лучшим среди мальчиков в возрасте до 12 лет с результатом 7,5 из 9 и по дополнительным параметрам.

Среди девочек до 12 лет победу одержала Яна Жапова из посёлка Агинск Забайкальского края. Она набрала 8 очков из 9.

Добавим, что в итоге российская сборная заняла первое место в командном зачёте. На втором месте оказались представители Беларуси, на третьем — Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Ханты-Мансийске стартует Кубок мира по шахматам. Турнир, который продлится почти месяц, соберёт 128 лучших шахматистов из более 50 стран мира

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