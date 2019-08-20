Москва, , 00:47 — REGNUM

Победа над ЦСКА далась непросто, сказал журналистам главный тренер ФК «Спартак» (Москва) Олег Кононов.

Комментируя матч шестого тура Российской премьер-лиги, главный тренер «Спартака» отметил огромную роль в победе, которую сыграла поддержка со стороны болельщиков.

«Первый тайм, думаю, был равным, во втором тайме мы были посильнее, хотя концовка матча была для нас непростой», — добавил Кононов.

По его мнению, в прошедшем матче соперники команды «больше владел мячом».

Напомним, «Спартак» выиграл у ЦСКА со счётом 2:1. Игра проходила на поле «Спартака».

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