Вулвергемптон, Великобритания, 19 августа 2019, 23:52 — REGNUM
19 августа между командами «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» был разыгран матч 2-го тура Английской премьер-лиги 2019/20. Встреча на «Молинью» завершилась со счетом 1:1.
Первый мяч на 27-й минуте матча забил фланговый нападающий сборной Франции Антони Марсьяль после передачи Маркуса Рашфорда — 0:1. В дебюте второй половины португальский центральный полузащитник Рубен Невеш восстановил равновесие в счете — 1:1. Через 12 минут Поль Погба не сумел реализовать пенальти — 1:1.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Португалии Жоао Моутиньо, заработавший оценку 7,5, отдавший голевую передачу и совершивший 3 отбора. В составе «красных дьяволов» лучшим стал Антони Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед», набрав 4 очка, поднялся на 4-е место. «Вулверхэмптон» с 2-мя баллами занял 12-ю позицию.
Статистика матча («Вулверхэмптон» / «МЮ»)
Удары 4/8
Удары в створ ½
Владение 34%/66%
Фолы 14/5
Угловые 4/5
Оценки 6,55/6,58
Стартовые составы на матч:
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Доэрти, Невеш, Кастро, Моутиньо, Дендонкер, Жота, Хименес.
«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Рашфорд, Лингард, МакТоминей, Джеймс, Марсьяль.
Главный арбитр матча: Джонатан Мосс | Марк Перри | Эдвард Смарт | Эндрю Мэдли.
Желтые карточки: Джеймс — 24, Невеш — 51, Беннетт — 67, Ван-Биссака — 84.
Не забитые пенальти: Погба — 68.
Забитые мячи: Марсьяль 27 — 0:1, Невеш 56 — 1:1.