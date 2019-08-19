Псков, , 21:16 — REGNUM

В Пскове 24 августа состоится силовой чемпионат мира по . Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города, Псков примет такие соревнования впервые. В них примут участие около 50 атлетов из более чем 18 стран.

Соревнования пройдут в два этапа: силовом и на выносливость. При этом в соревнованиях на выносливость среди участников турнира будет не только мужчины, но и женщины.

Почётными гостями соревнований станут президент Всемирной Федерации уличного воркаута и калистеники Марис Шлезиньш и президент Федерации воркаута России Максим Попов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Псков принимал этап Кубка мира по воркауту. На набережной реки Великой в Пскове летом прошлого года была установлена первая в регионе профессиональная воркаут-площадка, где и прошли соревнования.

Читайте ранее в этом сюжете: Чемпионат мира по воркауту состоится в 2019 году в Пскове