Сочи, Краснодарский край, 19 августа 2019, 16:17 — REGNUM
Матчи национальных сборных в Сочи — сборной России по футболу и молодёжной сборной — министерство спорта Краснодарского края предлагает провести в Сочи, на стадионе «Фишт», сообщила пресс-служба администрации Сочи 19 августа.
Стадион «Фишт» в 2018 году принимал матчи Чемпионата мира по футболу, до этого, в 2014 году, здесь проводились церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.
Добавим, что места проведения оставшихся домашних матчей в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года для основной сборной России уже определены — 9 сентября в Калининграде состоится встреча со сборной Казахстана, 10 октября в Москве — со сборной Шотландии, 16 ноября — против сборной Бельгии в Санкт-Петербурге.