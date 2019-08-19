Сочи, Краснодарский край, , 16:17 — REGNUM

Матчи национальных сборных в Сочи — сборной России по футболу и молодёжной сборной — министерство спорта Краснодарского края предлагает провести в Сочи, на стадионе «Фишт», сообщила пресс-служба администрации Сочи 19 августа.

«Сочи — популярный круглогодичный курорт, что гарантирует постоянный приток туристов, а значит и полные трибуны стадиона. Мы уже направили свои предложения о проведении на стадионе «Фишт» матчей национальных команд России по футболу в Российский футбольный союз, но окончательное решение остаётся за РФС», — сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков.

Стадион «Фишт» в 2018 году принимал матчи Чемпионата мира по футболу, до этого, в 2014 году, здесь проводились церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.

Добавим, что места проведения оставшихся домашних матчей в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года для основной сборной России уже определены — 9 сентября в Калининграде состоится встреча со сборной Казахстана, 10 октября в Москве — со сборной Шотландии, 16 ноября — против сборной Бельгии в Санкт-Петербурге.