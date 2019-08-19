Уфа, , 16:03 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» не стал скрывать причин поражения своих подопечных в столице Башкирии. Жёлто-синие проиграли «Уфе» со счётом 0:2.

«Можно, на что угодно свалить поражение, но мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику. Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками», — сказал Валерий Карпин после игры.

ИА REGNUM напоминает, что следующим соперником «Ростова» станет казанский «Рубин». Для подопечных Эдуардо Докампо матч станет выездным.