Лондон, , 15:07 — REGNUM

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино заявил, что решение закрыть летнее трансферное окно перед началом сезона было ошибочным. Об этом сообщает The Telegraph.

«Я с самого начала не был согласен с таким ранним закрытием трансферного окна, но все были уверены, что это пойдёт только на пользу», — сказал Почеттино.

Он выразил надежду, что президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви и руководители других клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) осознали ошибку и исправят её в следующем сезоне.

Напомним, нынешнее летнее трансферное окно в Англии закрылось 9 августа — за день до старта сезона в АПЛ. Ранее оно действовало все лето — до 31 августа, как и в других европейских странах.

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