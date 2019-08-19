Севилья, Испания, , 14:37 — REGNUM

Полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо не перейдёт в «Краснодар» нынешним летом. Об этом заявил агент игрока Хосе Мариа Оробитт, сообщает Sport24.

«Получается так, что этим летом Тельо не перейдёт в «Краснодар», трансферное окно скоро закрывается», — сказал Оробитт.

Он добавил, что стороны могут вернуться к переговорам в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов купить Тельо за €12 млн — сумму отступных, прописанную в его контракте.

Отметим, что в сезоне 2018/19 чемпионата Испании 27-летний хавбек сыграл 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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