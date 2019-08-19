Мадрид, , 14:06 — REGNUM

Мадридский «Атлетико» отозвал жалобу на трансфер нападающего Антуана Гризманна в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, руководство «Атлетико» решило отозвать свою жалобу, поданную в Ла Лигу в середине июля.

При этом отмечается, что в лиге ещё не начинали рассматривать жалобу мадридского клуба, поскольку уверены, что трансфер был осуществлён правильно.

Напомним, 18 июля «Атлетико» подал жалобу на «Барселону» по трансферу Гризманна и потребовал выплаты за него €200 млн — такая сумма отступных была предусмотрена до 1 июля. В мадридском клубе заявили, что «Барселона» подписала с игроком контракт ещё в марте.

В результате «Атлетико» получил за игрока €120 млн — сумму отступных, которая была предусмотрена контрактом начиная после 1 июля.

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