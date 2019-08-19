Барселона, Испания, , 13:58 — REGNUM

Нападающий Антуан Гризманн, перешедший в «Барселону», не сможет сменить номер в течение сезона 2019/20. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что Гризманн хотел взять 7-й номер, который ранее принадлежал бразильцу Филиппе Коутиньо. Однако после того, как тот покинул команду, номер освободился.

Выступая за «Атлетико», Гризманн играл также под 7-м номером. Однако после перехода в «Барселону» взял номер «17» и уже сыграл в матче первого тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао (0:1).

Согласно регламенту Испанской федерации футбола футболисты обязаны играть под одним номером в течение всего сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коутиньо перешёл из «Барселоны» в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

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