Мюнхен, Германия, , 13:02 — REGNUM

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перешёл в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды. Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Отмечается, что в новой команде Коутиньо будет играть под 10-м номером, который ранее принадлежал нападающему Арьену Роббену.

Как сообщили в «Барселоне», «Бавария» арендовала Коутиньо на один сезон за в €8,5 млн. Кроме того, в договоре также прописана необязательная опция выкупа за €120 млн.

Напомним, в январе 2018 года Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» за €145 млн. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

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