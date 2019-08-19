Париж, , 12:53 — REGNUM

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что нападающий Неймар может уйти из команды, если клуб сможет найти ему замену. Об этом сообщает The Mirror.

«Мы не можем потерять Неймара, не заменив его», — сказал Тухель.

Он добавил, что на сегодняшний день нет ясности по переходу Неймара в другой клуб.

По словам Тухеля, Неймар не играет за ПСЖ в чемпионате Франции, поскольку не полностью восстановился после травмы и не тренировался с остальными игроками команды.

Напомним, Неймар пропустил первые два матча ПСЖ в чемпионате Франции. Кроме того, ранее он заявлял, что хочет уйти из ПСЖ.

Читайте также: Неймар пропустит ещё один матч «ПСЖ» в Лиге 1