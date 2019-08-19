Манчестер, Великобритания, , 12:30 — REGNUM

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить защитнику Маркосу Рохо, чтобы он ушёл из клуба. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на Рохо в новом сезоне, поскольку сейчас в команде уже есть семь центральных защитников.

Отмечается, что руководство МЮ не смогло найти покупателя на аргентинца. Поэтому планируется, что клуб заключит с игроком соглашение, чтобы выплатить ему большую часть суммы по контракту.

Напомним, летом 2014 год Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга». До этого он выступал за московский «Спартак» и аргентинский «Эстудиантес».

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