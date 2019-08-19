Цинциннати, США, 19 августа 2019, 11:28 — REGNUM

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поднялась на 91 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована 19 августа на сайте организации.

Кузнецова дошла до финала турнира в Цинциннати, в котором проиграла американке Мэдисон Кис. После турнира она поднялась со 153-го на 62-е место.

Среди российских теннисисток лучшей является Дарья Касаткина, занимающая 42-е место.

Рейтинг WTA от 19 августа:

  1. Наоми Осака (Япония) — 6606.
  2. Эшли Барти (Австралия) — 6501.
  3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6315.
  4. Симона Халеп (Румыния) — 4743.
  5. Элина Свитолина (Украина) — 4492.
  6. Петра Квитова (Чехия) — 4485.
  7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325.
  8. Серена Уильямс (США) — 3935.
  9. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3320.
  10. Мэдисон Кис (США) — 3267.

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