Цинциннати, США, 19 августа 2019, 11:28 — REGNUM
Российская теннисистка Светлана Кузнецова поднялась на 91 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована 19 августа на сайте организации.
Кузнецова дошла до финала турнира в Цинциннати, в котором проиграла американке Мэдисон Кис. После турнира она поднялась со 153-го на 62-е место.
Среди российских теннисисток лучшей является Дарья Касаткина, занимающая 42-е место.
Рейтинг WTA от 19 августа:
- Наоми Осака (Япония) — 6606.
- Эшли Барти (Австралия) — 6501.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 6315.
- Симона Халеп (Румыния) — 4743.
- Элина Свитолина (Украина) — 4492.
- Петра Квитова (Чехия) — 4485.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325.
- Серена Уильямс (США) — 3935.
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 3320.
- Мэдисон Кис (США) — 3267.
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