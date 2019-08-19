Цинциннати, США, 19 августа 2019, 10:53 — REGNUM
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 19 августа на сайте организации.
Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати, одержав победу в финале над бельгийцем Давидом Гоффеном. После турнира он поднялся с восьмого места на пятое.
Из других российских теннисистов Карен Хачанов занимает девятое место. А Андрей Рублёв, обыгравший Роджера Федерера в Цинциннати, поднялся с 70-го места на 47-е.
Рейтинг ATP от 19 августа:
- Новак Джокович (Сербия) — 11 685.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6950.
- Доминик Тим (Австрия) — 4925.
- Даниил Медведев (Россия) — 4195.
- Александр Зверев (Германия) — 4005.
- Кей Нисикори (Япония) — 4005.
- Стефанос Циципас (Греция) — 3455.
- Карен Хачанов (Россия) — 2890.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
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