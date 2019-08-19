Цинциннати, США, 19 августа 2019, 10:53 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 19 августа на сайте организации.

Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати, одержав победу в финале над бельгийцем Давидом Гоффеном. После турнира он поднялся с восьмого места на пятое.

Из других российских теннисистов Карен Хачанов занимает девятое место. А Андрей Рублёв, обыгравший Роджера Федерера в Цинциннати, поднялся с 70-го места на 47-е.

Рейтинг ATP от 19 августа:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 685.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7945.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6950.
  4. Доминик Тим (Австрия) — 4925.
  5. Даниил Медведев (Россия) — 4195.
  6. Александр Зверев (Германия) — 4005.
  7. Кей Нисикори (Япония) — 4005.
  8. Стефанос Циципас (Греция) — 3455.
  9. Карен Хачанов (Россия) — 2890.
  10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

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