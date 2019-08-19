Париж, , 10:37 — REGNUM

ПСЖ забил как минимум один гол в каждом из последних 40 матчей в чемпионате Франции. Об этом 19 августа сообщает «Чемпионат».

В матче второго тура Лиги 1 ПСЖ проиграл «Ренну» (1:2). При этом парижский клуб смог повторить достижение «Расинга», который был установлен в 1962—1964 годах.

В настоящее время ПСЖ с тремя набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В прошлом сезоне ПСЖ в шестой раз стал чемпионом Франции.

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