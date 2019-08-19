Москва, , 09:25 — REGNUM

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодёжную сборную Аргентины. Об этом сообщается на странице Федерации футбола Аргентины в Twitter.

Молодёжная сборная Аргентины будет участвовать в отборочном турнире на Олимпийские игры — 2020. Матчи отбора состоятся в январе в Колумбии.

Всего в списке вызванных оказалось 26 игроков. При этом список вызванных в молодёжную сборную футболистов одобрен главным тренером первой команды Лионелем Скалони.

Напомним, летом 2019 года Понсе перешёл в «Спартак» из «Ромы». Клуб заключил с ним долгосрочный контракт.

Читайте также: Нападающий «Спартака» Понсе дисквалифицирован на три матча