Брешиа, Италия, , 09:20 — REGNUM

Итальянский нападающий Марио Балотелли стал игроком «Брешии». Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что клуб подписал с нападающим контракт, рассчитанный до лета 2022 года. В ближайшее время он будет официально представлен в штаб-квартире клуба.

Балотелли перешёл в стан «Брешии» в статусе свободного агента, поэтому достался клубу бесплатно.

Напомним, ранее Балотелли выступал за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца» и «Марсель». Он три раза становился чемпионом Италии, а также один раз выигрывал чемпионат Англии.

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