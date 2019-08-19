Брешиа, Италия, 19 августа 2019, 09:20 — REGNUM
Итальянский нападающий Марио Балотелли стал игроком «Брешии». Об этом сообщается на сайте команды.
Отмечается, что клуб подписал с нападающим контракт, рассчитанный до лета 2022 года. В ближайшее время он будет официально представлен в штаб-квартире клуба.
Балотелли перешёл в стан «Брешии» в статусе свободного агента, поэтому достался клубу бесплатно.
Напомним, ранее Балотелли выступал за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца» и «Марсель». Он три раза становился чемпионом Италии, а также один раз выигрывал чемпионат Англии.
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