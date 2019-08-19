Самара, , 09:22 — REGNUM

V благотворительный забег в поддержку детей с синдромом Дауна пройдет в Самаре у стадиона «Самара арена» 22 сентября, сообщает пресс-служба региональной организации по поддержке людей-инвалидов с синдромом Дауна «Самарские солнышки».

Забег Иван Шилов © ИА REGNUM

Принять участие в забеге «Спорт во благо» может каждый, кто зарегистрируется на сайте организации. Первый старт будет дан в 11:00 час. на аллее «Последняя миля» рядом со стадионом «Самара Арена».

Пробежать можно на разных дистанциях:

— 4 км для взрослых;

— 2 км для взрослых и детей от 14 лет;

— 500 м для детей от 6 до 13 лет;

— 50 метров для детей до 5 лет (наличие справки не обязательно).

Кроме этого, в рамках мероприятия состоится корпоративная эстафета 4×500м, а также костюмированный забег FUN RUN.

Организаторы приглашают к участию всех жителей и гостей города.