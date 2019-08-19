Париж, , 08:57 — REGNUM

ПСЖ проиграл «Ренну» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Счёт в матче открыл нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани на 36-й минуте матча. «Ренн» сумел не только отыграться, но и выйти вперёд незадолго до перерыва. Отличились нападающие М'Байе Ньянг и Ромен дель Кастильо.

Отметим, что в составе ПСЖ снова не вышел на поле бразильский нападающий Неймар, который заявил, что хочет уйти из парижского клуба.

На сегодняшний день «Ренн» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ с тремя очками находится на восьмом месте.

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